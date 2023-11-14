New York Post: в Италии преступника выпустили из тюрьмы, так как еда в заключении была для него слишком жирной

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В Италии преступник был освобождён из тюремного заключения, потому что там ему приходилось есть чересчур жирную для него еду. Такое решение было принято из опасения нанести непоправимый вред здоровью заключённого, пишет New York Post.

Фото: Openverse by claire1066 is licensed under CC BY 2.0.

Преступника Дмитрия Фрикано приговорили к тюремному заключению сроком в 30 лет ещё в 2019 году, однако отбывание наказания началось для него в 2022 году из-за пандемии коронавируса.

На момент вынесения приговора Фрикано весил 117 кг, а за год заключения его вес достиг отметки в 200 кг из-за того, что пища, которую дают в тюрьме, является слишком жирной.

На днях суд решил освободить преступника из тюрьмы, потому что с таким огромным весом он не в состоянии соблюдать режим колонии. Осуждённый итальянец передвигается в инвалидной коляске или на костылях, и, кроме того, много курит.

Судьи решили, что Фрикано рискует жизнью, если и дальше останется в тюрьме, потому что посадить его там на диету не представляется возможным. Поэтому по решению суда оставшийся срок осуждённый будет находиться под домашним арестом, живя у своих родителей в частном доме около Милана, где его будут кормить так, как полагается.

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