В Нью-Йорке предъявлено обвинение 14-летнему афроамериканскому подростку, которого подозревают как минимум в 23 вооруженных нападений, которые он совершил в районе Бронкса.
Первым эпизодом в бандитском промысле подростка, имя которого не разглашается из-за его возраста, стало нападение с пистолетом на 12-летнюю девочку. Парень забрал у юной жертвы банковскую карту с пятью долларами на счету, сообщает The New York Post.
Успешное ограбление вдохновила подростка на новые подвиги и в течение осени он под дулом пистолета совершил еще около 20 нападений. Все пострадавшие — жительницы Бронкса разных возрастов.
Сейчас юный бандит содержится в учреждении для несовершеннолетних и должен предстать перед судом 1 декабря.
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