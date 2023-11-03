В США 14-летнему подростку предъявлено обвинение в 23 вооруженных ограблениях

В Нью-Йорке предъявлено обвинение 14-летнему афроамериканскому подростку, которого подозревают как минимум в 23 вооруженных нападений, которые он совершил в районе Бронкса.

Фото: ru.freepik.com

Первым эпизодом в бандитском промысле подростка, имя которого не разглашается из-за его возраста, стало нападение с пистолетом на 12-летнюю девочку. Парень забрал у юной жертвы банковскую карту с пятью долларами на счету, сообщает The New York Post.

Успешное ограбление вдохновила подростка на новые подвиги и в течение осени он под дулом пистолета совершил еще около 20 нападений. Все пострадавшие — жительницы Бронкса разных возрастов.

Сейчас юный бандит содержится в учреждении для несовершеннолетних и должен предстать перед судом 1 декабря.

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