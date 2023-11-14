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Генсек НАТО Столтенберг: Украина будет самостоятельно определять условия мира

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Мир

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина будет сама решать, на каких условиях вести переговоры и заключать мирное соглашение. При этом союзники должны продолжать поддерживать страну.

Генсек НАТО Столтенберг: Украина будет самостоятельно определять условия мира
Фото: ru.wikipedia. org

"Украина должна сама решать, какие условия являются приемлемыми для переговоров, и, что более важно, какие условия будут приемлемы для соглашения. Ответственность союзников по НАТО состоит в поддержке Украины", — отметил Столтенберг перед началом совместного заседания с главами минобороны стран Евросоюза в Брюсселе. Уточняется, что в ходе него обсудят защиту подводной инфраструктуры и Украину.

Кроме того, генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что, насколько приемлемыми окажутся условия переговоры, зависит от помощи, которую Украине оказывают государства-члены НАТО.

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Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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