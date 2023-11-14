Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина будет сама решать, на каких условиях вести переговоры и заключать мирное соглашение. При этом союзники должны продолжать поддерживать страну.
"Украина должна сама решать, какие условия являются приемлемыми для переговоров, и, что более важно, какие условия будут приемлемы для соглашения. Ответственность союзников по НАТО состоит в поддержке Украины", — отметил Столтенберг перед началом совместного заседания с главами минобороны стран Евросоюза в Брюсселе. Уточняется, что в ходе него обсудят защиту подводной инфраструктуры и Украину.
Кроме того, генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что, насколько приемлемыми окажутся условия переговоры, зависит от помощи, которую Украине оказывают государства-члены НАТО.
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