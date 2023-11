Your browser does not support the audio element.

Страны ООН, следящие за обстановкой на Корейском полуострове, обеспокоены военным сотрудничеством России и КНДР, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Фото: Openverse by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0