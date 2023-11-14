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Пентагон уличил Россию в военном сотрудничестве с КНДР

1:41
Мир

Страны ООН, следящие за обстановкой на Корейском полуострове, обеспокоены военным сотрудничеством России и КНДР, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Пентагон уличил Россию в военном сотрудничестве с КНДР
Фото: Openverse by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0

Во вторник он принимал участие в проходившей в Сеуле встрече министров обороны Командования ООН — организации из 17 государств, образованной для соблюдения перемирия в Корейской войне.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что КНР и Россия помогают КНДР наращивать свой [военный] потенциал, — сообщил Остин. — Мы также обеспокоены недавним ростом уровня военного сотрудничества России и КНДР".

По его мнению, Северная Корея поставляет России вооружения для их применения против Украины, получая в ответ военные технологии в обход санкций Совбеза ООН.

"Вся эта деятельность угрожает не только Республике Корея. Она также подрывает основанный на правилах международный порядок, который обеспечивал процветание и мир на протяжении последних 70 лет", — возмущён шеф Пентагона.

По его словам, КНДР "продолжает развивать свой потенциал в ракетной и ядерной сферах, киберпространстве". Если это приведёт к обострению на Корейском полуострове, Командование ООН будет едино в своих действиях, предупредил министр.

Пхеньян не признаёт эту организацию, считая её "инструментом США для конфронтации", не имеющим ничего общего с ООН, и призывает к её роспуску.

Москва опровергает получение военной помощи от Северной Кореи; в Пекине заверили, что соблюдают свои международные обязательства на этот счёт.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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