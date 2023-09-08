Сотрудничество России и Северной Кореи поможет главе КНДР Ким Чен Ыну вырвать страну из многолетней изоляции, заявил экс-глава разведки Тихоокеанского командования США Карл Шустер.
"Если Ким получит в свои руки технологии от России, которая на протяжении десятилетий была мировым лидером в ракетно-ядерных силах, это станет большим стимулом для военных программ КНДР и вызовет серьезную обеспокоенность у лидеров Запада", — цитирует CNN южнокорейского аналитика Ду Джин Хо.
Также главы двух государств не могут договориться о поставке различных товаров в Северную Корею, которых страна была лишена под влиянием международных санкций, предполагают эксперты. К тому же, Ким Чен Ыну есть что предложить Владимиру Путину.
"Северная Корея производит то, что я называю тяжелым промышленным оружием, — рассказал Шустер. — Это очень хорошие артиллерия и боеприпасы, которые похожи на российские образцы".
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