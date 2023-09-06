Марков: если Ким Чен Ын посетит Россию, в Донбасс отправятся добровольцы из КНДР

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Официальный визит главы КНДР Ким Чен Ына в Россию будет знаменовать собой новую страницу отношений между двумя странами, заявил политолог Сергей Марков.

Фото: Openverse

"Если Ким посетит Россию, то с высокой вероятностью, будет объявлено о снятии санкций России с КНДР", — написал он в своём Telegram-канале.

Пхеньян, пояснил эксперт, может предложить огромное число снарядов для Вооружённых сил РФ, а взамен Москва возобновит поставки продовольствия в Северную Корею и передаст ряд военных технологий.

"Давно пора. А Донбасс ждёт корейских добровольцев", — резюмировал Марков.

Ранее военный аналитик рассказал, что потери ВСУ с начала конфликта уже составили более 1,5 миллиона военнослужащих.