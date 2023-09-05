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Полковник Литовкин заявил, что армия Украина уже потеряла 1,5 миллиона бойцов

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Мир

Потери Вооруженных сил Украины к данному моменту составляют около полутора миллионов солдат и офицеров, заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

Полковник Литовкин заявил, что армия Украина уже потеряла 1,5 миллиона бойцов
Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Он напомнил, что по подсчетам американских аналитиков только убитыми ВСУ потеряли 500 тысяч бойцов с начала специальной военной операции.

"А если учесть, что на каждого погибшего приходит три-четыре раненых и увечных, то это полтора миллиона только санитарных потерь Украины", — пояснил Литовкин в интервью URA.RU.

Эксперт напомнил, что это в подавляющем большинстве молодые мужчины, в которых нуждается экономика и которые являются генофондом страны.

Новые усилия по мобилизации, добавил он, не помогут Киеву: чтобы подготовить солдата нужно много времеми, а в ином случае он будет выполнять роль "пушечного мяса".

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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