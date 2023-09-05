Потери Вооруженных сил Украины к данному моменту составляют около полутора миллионов солдат и офицеров, заявил военный эксперт Виктор Литовкин.
Он напомнил, что по подсчетам американских аналитиков только убитыми ВСУ потеряли 500 тысяч бойцов с начала специальной военной операции.
"А если учесть, что на каждого погибшего приходит три-четыре раненых и увечных, то это полтора миллиона только санитарных потерь Украины", — пояснил Литовкин в интервью URA.RU.
Эксперт напомнил, что это в подавляющем большинстве молодые мужчины, в которых нуждается экономика и которые являются генофондом страны.
Новые усилия по мобилизации, добавил он, не помогут Киеву: чтобы подготовить солдата нужно много времеми, а в ином случае он будет выполнять роль "пушечного мяса".
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