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Newsweek: ВСУ победят только при масштабном вмешательстве Запада

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Мир

Западу нужно увеличить в разы присутствие на Украине для победы ВСУ, в противном случае Незалежная проиграет, заявил анонимный сотрудник конгресса США.

Newsweek: ВСУ победят только при масштабном вмешательстве Запада
Фото: openverse by gregwest98 is licensed under "Pentagon" by gregwest98 is licensed under CC BY 2.0.

Кроме прочего, по мнению источника, неизвестно, сохранят ли сторонник Украины текущий курс помощи ВСУ.

"Нам придётся поднять свою вовлечённость в разы. К сожалению, мы на такое не пойдём. <…> Сейчас речь о том, сохраним ли мы вообще текущий курс", — заявил анонимный чиновник Newsweek.

По его мнению, для того, чтобы Украина смогла "победить" Россию, Штаты должны в корне поменять подход, но это будет означать риск дополнительной эскалации.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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