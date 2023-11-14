Западу нужно увеличить в разы присутствие на Украине для победы ВСУ, в противном случае Незалежная проиграет, заявил анонимный сотрудник конгресса США.
Кроме прочего, по мнению источника, неизвестно, сохранят ли сторонник Украины текущий курс помощи ВСУ.
"Нам придётся поднять свою вовлечённость в разы. К сожалению, мы на такое не пойдём. <…> Сейчас речь о том, сохраним ли мы вообще текущий курс", — заявил анонимный чиновник Newsweek.
По его мнению, для того, чтобы Украина смогла "победить" Россию, Штаты должны в корне поменять подход, но это будет означать риск дополнительной эскалации.
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