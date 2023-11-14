Kyiv Post: Запад, так или иначе, заплатит Украине

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На фоне сокращения помощи Украине западными странами эксперты Незалежной заявили, что, даже если США и союзники прекратят финансировать киевский режим, им всё равно "придётся заплатить".

Фото: Openverse by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Так, украинское издание Kyiv Post приводит размышления экономиста Владимира Луговского, который заявил, что если Запад не будет финансировать Украину, его ждёт волна беженцев, которым всё равно придётся заплатить.

"Увеличится число украинцев, бегущих в Европу и другие страны в качестве беженцев, таким образом, это создаст ещё большее экономическое бремя (для Запада. — Прим. ред.)", — цитирует издание Луговского.

Кроме того, эксперты отметили, что снижение помощи США Украине приведёт в стране к сельскохозяйственному и социальному коллапсу, что станет причиной ещё большего количества беженцев.

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