Ход боевых действий на Украине изменится, когда российские войска выбьют последние системы противовоздушной обороны ВСУ.
"Спецоперация изменит свой характер и обострится в тот момент, когда Украина потеряет свою противовоздушную оборону", - пишет украинское англоязычное издания Kyiv Post.
Авторы материала напоминают, что запас советских ракет ПВО подходит концу, а западные комплексы поставляются в недостаточном объёме: многие из обещанных систем будут собраны не ранее конца 2025 года.
Уже в скором времени, отмечают аналитики, русские ракеты смогут безнаказанно уничтожать украинскую энергетическую и транспортную инфраструктуру, бить по военным складам, атаковать ангары с техникой.
Ранее американский военный эксперт заявил о безвыходном положении Украины, которая попала в ловушку на поле боя.
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Работино — небольшое село в Запорожской области, ВСУ хотят непременно взять, а ВС РФ — отстоять. Для командиров с обеих сторон фронта оно стало сакральной целью.