Kyiv Post: у Киева заканчивается ПВО, скоро будет нечем сбивать русские ракеты

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Ход боевых действий на Украине изменится, когда российские войска выбьют последние системы противовоздушной обороны ВСУ.

Фото: "Soviet S-200 'Vega' missile - Warner Robins museum" by Support your local Air Museum! (HawkeyeUK) is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Спецоперация изменит свой характер и обострится в тот момент, когда Украина потеряет свою противовоздушную оборону", - пишет украинское англоязычное издания Kyiv Post.

Авторы материала напоминают, что запас советских ракет ПВО подходит концу, а западные комплексы поставляются в недостаточном объёме: многие из обещанных систем будут собраны не ранее конца 2025 года.

Уже в скором времени, отмечают аналитики, русские ракеты смогут безнаказанно уничтожать украинскую энергетическую и транспортную инфраструктуру, бить по военным складам, атаковать ангары с техникой.

Ранее американский военный эксперт заявил о безвыходном положении Украины, которая попала в ловушку на поле боя.