Агенты Секретной службы, приставленные охранять внучку Джозефа Байдена, открыли стрельбу по злоумышленникам, угрожавшим наследнице президента США.
По информации издания Assosiated Press, неизветсные пытались проникнуть в автомобиль внучки Байдена Наоми. Охрана женщины открыла огонь по неизвестным.
Представители Секретной службы сообщили, что в ходе стрельбыобошлось без жертв. Подозреваемым удалось скрыться от преследования.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Глава "Садоводов России" и экс-депутат Госдумы Андрей Туманов, знакомый с Пугачёвой, прокомментировал всё происходящее с Примадонной.