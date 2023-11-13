Охрана внучки Байдена открыла огонь по людям, пытавшимся проникнуть в её автомобиль

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Агенты Секретной службы, приставленные охранять внучку Джозефа Байдена, открыли стрельбу по злоумышленникам, угрожавшим наследнице президента США.

Фото: Телеграм-канал Небожена

По информации издания Assosiated Press, неизветсные пытались проникнуть в автомобиль внучки Байдена Наоми. Охрана женщины открыла огонь по неизвестным.

Представители Секретной службы сообщили, что в ходе стрельбыобошлось без жертв. Подозреваемым удалось скрыться от преследования.