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Охрана внучки Байдена открыла огонь по людям, пытавшимся проникнуть в её автомобиль

0:29
Мир

Агенты Секретной службы, приставленные охранять внучку Джозефа Байдена, открыли стрельбу по злоумышленникам, угрожавшим наследнице президента США.

Охрана внучки Байдена открыла огонь по людям, пытавшимся проникнуть в её автомобиль
Фото: Телеграм-канал Небожена

По информации издания Assosiated Press, неизветсные пытались проникнуть в автомобиль внучки Байдена Наоми. Охрана женщины открыла огонь по неизвестным.

Представители Секретной службы сообщили, что в ходе стрельбыобошлось без жертв. Подозреваемым удалось скрыться от преследования.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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