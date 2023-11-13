Глава ДНР Пушилин обвинил Киев и Запад во вбрасывании фейков для разжигания розни

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Киевский режим активизировался в информационном пространстве, начав интенсивно вбрасывать фейки, чтобы разжигать рознь между национальностями и конфессиями. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Фото: "2017-09-28 Denis Pushilin" by Совет Федерации is licensed under CC BY 4.0.

Пушилин отметил, что Киев прикладывает большие усилия в этом плане совместно с Западом.

"Мы видим, что здесь украинский режим подходит достаточно серьёзно в том плане, что сейчас и западные специалисты высадились в Киеве, по данным разведки. Сейчас эта работа развернута. И мы видим уже достаточно профессионально проработанные фейки, которые вбрасываются в информационное поле", — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

Глава ДНР призвал критически относиться к информационным вбросам, которых, по его прогнозам, будет появляться всё больше и больше, и черпать информацию только из официальных источников.