Киевский режим активизировался в информационном пространстве, начав интенсивно вбрасывать фейки, чтобы разжигать рознь между национальностями и конфессиями. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин отметил, что Киев прикладывает большие усилия в этом плане совместно с Западом.
"Мы видим, что здесь украинский режим подходит достаточно серьёзно в том плане, что сейчас и западные специалисты высадились в Киеве, по данным разведки. Сейчас эта работа развернута. И мы видим уже достаточно профессионально проработанные фейки, которые вбрасываются в информационное поле", — написал Пушилин в своём Telegram-канале.
Глава ДНР призвал критически относиться к информационным вбросам, которых, по его прогнозам, будет появляться всё больше и больше, и черпать информацию только из официальных источников.
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