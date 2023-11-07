Советник руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин объяснил, почему украинский президент Владимир Зеленский не хочет проводить выборы в стране.
По его словам, когда действующий глава Украины лишится высокого поста, к нему сразу придут представители прокуратуры. Он считает, что Зеленскому предъявят обвинения в геноциде украинских и российских граждан.
"Для Зеленского это вопрос жизни и смерти. Именно так. Потому что как только Зеленский перестанет быть президентом, к нему сразу придёт прокуратура", — подчеркнул Гагин в разговоре с РИА Новости.
Он не исключил, что у американцев тоже возникнут вопросы к Зеленскому, поскольку власти США не знают, как Киев растратил переданную финансовую поддержку.
Ранее Гагин указал на растущий раскол между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Последний неоднократно призывал к окончанию контрнаступления для сохранения жизней военных, уточнил советник.
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