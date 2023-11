Your browser does not support the audio element.

Советник руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин объяснил, почему украинский президент Владимир Зеленский не хочет проводить выборы в стране.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain