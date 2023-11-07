Советник Пушилина: к Зеленскому придёт прокуратура, когда он перестанет быть президентом

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Советник руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин объяснил, почему украинский президент Владимир Зеленский не хочет проводить выборы в стране.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

По его словам, когда действующий глава Украины лишится высокого поста, к нему сразу придут представители прокуратуры. Он считает, что Зеленскому предъявят обвинения в геноциде украинских и российских граждан.

"Для Зеленского это вопрос жизни и смерти. Именно так. Потому что как только Зеленский перестанет быть президентом, к нему сразу придёт прокуратура", — подчеркнул Гагин в разговоре с РИА Новости.

Он не исключил, что у американцев тоже возникнут вопросы к Зеленскому, поскольку власти США не знают, как Киев растратил переданную финансовую поддержку.

Ранее Гагин указал на растущий раскол между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Последний неоднократно призывал к окончанию контрнаступления для сохранения жизней военных, уточнил советник.