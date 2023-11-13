Hindustan Times: Зеленский "храбрится", заявляя что будет противостоять РФ даже без помощи США

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Президент Украины Владимир Зеленский лишь "храбрится" перед мировым сообществом, заявляя, что ВСУ будут противостоять России даже после прекращения помощи от Запада, считают индийские аналитики.

Фото: Кадр из выступления Владимира Зеленского.

По их мнению, все заявления Зеленского о противостоянии России — маска.

"Изолированный Зеленский примеряет на себя храброе лицо", — пишет Hindustan Times.

Как подчеркнули аналитики, у Зеленского не остаётся выбора, как "стоять на своём".

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что киевский режим может предпринять беспрецедентное решение и начать отправлять солдат армии в наступление без оружия, если Вашингтон прекратит поставлять военную помощь на фоне ближневосточного конфликта.

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