Президент Украины Владимир Зеленский лишь "храбрится" перед мировым сообществом, заявляя, что ВСУ будут противостоять России даже после прекращения помощи от Запада, считают индийские аналитики.
По их мнению, все заявления Зеленского о противостоянии России — маска.
"Изолированный Зеленский примеряет на себя храброе лицо", — пишет Hindustan Times.
Как подчеркнули аналитики, у Зеленского не остаётся выбора, как "стоять на своём".
Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что киевский режим может предпринять беспрецедентное решение и начать отправлять солдат армии в наступление без оружия, если Вашингтон прекратит поставлять военную помощь на фоне ближневосточного конфликта.
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