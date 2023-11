Your browser does not support the audio element.

На фоне нежелания действующего спикера палаты представителей США Майка Джонсона предоставлять помощь Украине и нестабильной ситуации в конгрессе президент Незалежной Владимир Зеленский может пойти ва-банк и бросить своих военных в наступление без оружия, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain