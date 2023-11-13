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Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский бросит ВСУ в наступление без оружия

1:05
Мир

На фоне нежелания действующего спикера палаты представителей США Майка Джонсона предоставлять помощь Украине и нестабильной ситуации в конгрессе президент Незалежной Владимир Зеленский может пойти ва-банк и бросить своих военных в наступление без оружия, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский бросит ВСУ в наступление без оружия
Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Как подчеркнул Соскин, Штаты планомерно сокращают ВСУ поставки оружия, но Зеленский продолжает отправлять украинцев на верную смерть.

"Группа Зеленского уже окончательно закусила и перекусила все возможные удила и настаивает на том, чтобы вести войну до последнего украинца, уничтожать все города и наступать без оружия", — заявил Соскин на своём канале в Сети.

По мнению эксперта, для президента Украины наступает "чёрная полоса", и ему необходимо срочно уходить в отставку, пока Россия не начала наносить удары по центрам принятий решений.

В противном случае, лидер Незалежной "не дотянет до Рождества", резюмировал Соскин.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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