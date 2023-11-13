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Захарова представила, каким бы был диалог Зеленского с Трампом: отдам, как Россию "победю"

1:11
Мир

Официальный представитель МИД России Мария Захарова представила, что бы президент Украины Владимир Зеленский попросил у экс-лидера США Дональда Трампа при телефонных переговорах, которых добивается Киев.

Захарова представила, каким бы был диалог Зеленского с Трампом: отдам, как Россию "победю"
Фото: CreativeCommons by Сурен is licensed under CC BY 3.0

Ранее украинские СМИ сообщили, что официальный Киев добивается телефонных переговоров с экс-лидером США Трампом для обсуждения поддержки Незалежной сторонниками политика.

"Примерный текст: "Дональд, это я, Владимир. Нет, не твой друг. А друг Байдена. У нас был бизнес с Джо и его сыном. Но у них проблемы. У тебя нет денег взаймы? Моей супруге Лене нужно в Нью-Йорк на рождественский шопинг. Когда отдам? Когда Россию победю… побежу… побегу", — пошутила Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на фоне возможного сокращения военной помощи Вашингтоном Зеленский будет стоять "до последнего украинца" и может бросить солдат ВСУ в наступление без оружия и технической поддержки.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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