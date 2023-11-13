Минобороны Франции: Париж заставит Украину покупать свои гаубицы

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Париж больше не намерен передавать Киеву оружие из собственного арсенала, поэтому намерен "заставить" Украину покупать всё необходимое, в том числе гаубицы, из средств спецфонда, заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

Фото: antimaidan.ru

По словам Лекорню, на этот счёт Париж и Киев ведут переговоры.

"Сейчас мы ведём переговоры с украинскими коллегами, чтобы заставить Украину покупать новые гаубицы за счёт средств из специального фонда, и чтобы французским военным больше не пришлось передавать орудия из своих арсеналов", — заявил министр обороны журналистам.

Он подчеркнул, что согласно докладам и документам, военная помощь Парижа киевскому режиму составила около трёх миллиардов евро.

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