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Минобороны Франции: Париж заставит Украину покупать свои гаубицы

0:45
Мир

Париж больше не намерен передавать Киеву оружие из собственного арсенала, поэтому намерен "заставить" Украину покупать всё необходимое, в том числе гаубицы, из средств спецфонда, заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

Минобороны Франции: Париж заставит Украину покупать свои гаубицы
Фото: antimaidan.ru

По словам Лекорню, на этот счёт Париж и Киев ведут переговоры.

"Сейчас мы ведём переговоры с украинскими коллегами, чтобы заставить Украину покупать новые гаубицы за счёт средств из специального фонда, и чтобы французским военным больше не пришлось передавать орудия из своих арсеналов", — заявил министр обороны журналистам.

Он подчеркнул, что согласно докладам и документам, военная помощь Парижа киевскому режиму составила около трёх миллиардов евро.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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