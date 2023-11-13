На фоне конфликта на Ближнем Востоке западные политики готовы к капитуляции Украины, заявил старший приглашённый профессор Королевского колледжа Лондона Кон Кафлин. По его мнению, они осознают, что не смогут спонсировать сразу два международных кризиса, и готовы "поделить" Незалежную.
На фоне обострения израильско-палестинского конфликта западные политики готовы к тому, что Украина капитулирует, а территорию страны поделят. По мнению профессора, занятые Россией земли официально передадут Москве, а оставшиеся — странам Евросоюза.
"Конфликты на Украине и в секторе Газа могут сильно различаться по своей природе, но они имеют ряд поразительных сходств, не в последнюю очередь — готовность многих западных лидеров капитулировать, — заявил профессор в статье для Telegraph. — У западных лидеров, похоже, больше нет возможности справляться с более чем одним международным кризисом одновременно".
По его словам, к такому сценарию склоняются в Германии, США и Франции.
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