По мнению украинского президента Владимира Зеленского, мир мог бы избежать вооружённых конфликтов, если бы во главе государств находились собаки.
Зеленский посетил пресс-конференцию Reuters в США. Руководителя Украины спросили о том, какие обстоятельства до сих пор могут рассмешить его. Отвечая на вопрос, он поделился своими размышлениями о собаках, руководящих жизнью на планете.
"Иногда я смотрю на войну на Ближнем Востоке, боевые действия на Украине и думаю, что было бы лучше, если бы этой планетой правили собаки", — подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что ему не всегда удаётся понимать людей. Слова Зеленского рассмешили западных журналистов.
Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер не исключил смерть президента Украины от рук военнослужащих ВСУ, которые поднимут бунт.
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