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Глава Украины Зеленский заявил, что собаки правили бы планетой лучше людей

0:55
Мир

По мнению украинского президента Владимира Зеленского, мир мог бы избежать вооружённых конфликтов, если бы во главе государств находились собаки.

Глава Украины Зеленский заявил, что собаки правили бы планетой лучше людей
Фото: CreativeCommons by President Of Ukraine is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Зеленский посетил пресс-конференцию Reuters в США. Руководителя Украины спросили о том, какие обстоятельства до сих пор могут рассмешить его. Отвечая на вопрос, он поделился своими размышлениями о собаках, руководящих жизнью на планете.

"Иногда я смотрю на войну на Ближнем Востоке, боевые действия на Украине и думаю, что было бы лучше, если бы этой планетой правили собаки", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что ему не всегда удаётся понимать людей. Слова Зеленского рассмешили западных журналистов.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер не исключил смерть президента Украины от рук военнослужащих ВСУ, которые поднимут бунт.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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