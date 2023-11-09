Глава Украины Зеленский заявил, что собаки правили бы планетой лучше людей

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По мнению украинского президента Владимира Зеленского, мир мог бы избежать вооружённых конфликтов, если бы во главе государств находились собаки.

Фото: CreativeCommons by President Of Ukraine is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Зеленский посетил пресс-конференцию Reuters в США. Руководителя Украины спросили о том, какие обстоятельства до сих пор могут рассмешить его. Отвечая на вопрос, он поделился своими размышлениями о собаках, руководящих жизнью на планете.

"Иногда я смотрю на войну на Ближнем Востоке, боевые действия на Украине и думаю, что было бы лучше, если бы этой планетой правили собаки", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что ему не всегда удаётся понимать людей. Слова Зеленского рассмешили западных журналистов.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер не исключил смерть президента Украины от рук военнослужащих ВСУ, которые поднимут бунт.