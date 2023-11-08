Экс-разведчик США Риттер предсказал свержение Зеленского бойцами ВСУ

Конец украинскому конфликту может быть положен бойцами ВСУ, которые могут поднять бунт против президента Владимира Зеленского, отстранив его от власти. Так считает бывший американский разведчик Скотт Риттер.

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Разведчик убеждён, что всё так и будет, если Зеленский и дальше будет отчаянно требовать от ВСУ победы любой ценой.

"Если Зеленский будет настаивать на продолжении самоубийственных военных операций, я думаю, что ВСУ могут подняться и отстранить его от власти, потому что военные готовы положить конец этому конфликту", — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Офицер отметил, что ВСУ уже фактически потерпели поражение, и им едва ли удастся взять инициативу в свои руки. Единственное, что остаётся сейчас украинским военным — это оставаться в обороне, и не рассчитывать на большее.