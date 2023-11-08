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Экс-разведчик США Риттер предсказал свержение Зеленского бойцами ВСУ

Мир

Конец украинскому конфликту может быть положен бойцами ВСУ, которые могут поднять бунт против президента Владимира Зеленского, отстранив его от власти. Так считает бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Экс-разведчик США Риттер предсказал свержение Зеленского бойцами ВСУ
Фото: CreativeCommons by President Of Ukraine is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Разведчик убеждён, что всё так и будет, если Зеленский и дальше будет отчаянно требовать от ВСУ победы любой ценой.

"Если Зеленский будет настаивать на продолжении самоубийственных военных операций, я думаю, что ВСУ могут подняться и отстранить его от власти, потому что военные готовы положить конец этому конфликту", — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Офицер отметил, что ВСУ уже фактически потерпели поражение, и им едва ли удастся взять инициативу в свои руки. Единственное, что остаётся сейчас украинским военным — это оставаться в обороне, и не рассчитывать на большее.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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