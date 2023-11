Конец украинскому конфликту может быть положен бойцами ВСУ, которые могут поднять бунт против президента Владимира Зеленского, отстранив его от власти. Так считает бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Фото: CreativeCommons by President Of Ukraine is licensed under Public Domain Mark 1.0.