Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому послали сигнал о том, что стоит прекратить бессмысленные попытки наступления украинской армии. Таковым, уточняет Риттер, может служить статья главнокомандующего Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.
В интервью YouTube-каналу Judging Freedom Риттер напомнил, что заявления украинского главкома противоречат тому, что говорит украинский президент. Это может означать, что ситуация достигла критической точки.
"Это был его способ оказать давление на Зеленского, чтобы он остановил контрнаступление", — выразил своё мнение Риттер.
По мнению эксперта, своими попытками наступления Украина фактически уничтожает живую силу украинской армии, тогда как резервы ВСУ уже на исходе.
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