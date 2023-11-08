У ВСУ нет никаких шансов, а НАТО ещё будет умолять Москву остановить продвижение войск

Западные партнёры Киева принесли Украину в жертву, чтобы свести счеты с Кремлём, но этот план провалился.

Фото: Openverse by Ministry of Foreign Affairs of Ukraine is licensed under CC BY 4.0

Об этом заявил в интервью Такеру Карлсону американский журналист Гленн Гринвальд.

Он подчеркнул, что ВСУ нет никаких шансов на победу, а НАТО еще будет умолять Россию остановить продвижение войск.

"С начала было понятно, что Украина не сможет победить в конфликте против страны, которая гораздо больше, армия которой гораздо лучше, — даже если НАТО поддержит. Единственное, что могло произойти, — что конфликт затянется, что огромное число молодых и взрослых украинцев погибнут. Рано или поздно начнутся переговоры, и Россия сумеет защитить ту часть востока Украины, где, как она считает, живут этнические русские, которых Киев притесняет. Россия сохранит Крым", — сказал публицист.

К этому всё пришло спустя два года: отчасти, потому что Запад устал финансировать конфликт. Контрнаступление обернулось абсолютной катастрофой. А США и НАТО говорят Киеву: "Послушайте, шоу закончилось, пришло время вам сесть за стол переговоров".

Вашингтон оказался в таком положении, когда НАТО придётся умолять Москву удовольствоваться той пятой частью Украины, которые она контролировала. А меж тем, десятки миллиардов долларов растрачивались впустую и гибли сотни тысяч людей, подытожил Гринвальд.

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