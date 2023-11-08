Решать судьбу Украины будут без неё: спрашивать Киев Запад не собирается

0:39 Your browser does not support the audio element. Мир

Западные официальные лица на данный момент обсуждают мирные переговоры в конфликте на Украине и определяют, от чего надо отказаться Киеву, чтобы достичь соглашения с Россией.

Фото: AP Photo / Yves Herman

Об этом сообщает польское издание Myśl Polska.

По всей вероятности, президент Украины Владимир Зеленский не осведомлен об этом. Однако глава Незалежной не может не понимать, что Украина перестает интересовать Соединённые Штаты и Европейский Союз.

Фокус внимания западных кураторов Киева сместился на Ближний Восток и сосредоточен сейчас на палестино-израильском конфликте.