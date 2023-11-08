Западные официальные лица на данный момент обсуждают мирные переговоры в конфликте на Украине и определяют, от чего надо отказаться Киеву, чтобы достичь соглашения с Россией.
Об этом сообщает польское издание Myśl Polska.
По всей вероятности, президент Украины Владимир Зеленский не осведомлен об этом. Однако глава Незалежной не может не понимать, что Украина перестает интересовать Соединённые Штаты и Европейский Союз.
Фокус внимания западных кураторов Киева сместился на Ближний Восток и сосредоточен сейчас на палестино-израильском конфликте.
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