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НАТО отреагировало на выход России из ДОВСЕ

1:16
Мир

Россия окончательно прекратила своё участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Предусмотренная этим документом процедура выхода была завершена в 0 часов 7 ноября.

НАТО отреагировало на выход России из ДОВСЕ
Фото: flickr. com

НАТО отреагировало на это решение официальным заявлением.

"НАТО осуждает решение России выйти из этого договора", — прямо говорится в нём.

Осознавая абсурдность продолжения соблюдения ДОВСЕ в одностороннем порядке, страны Североатлантического альянса тоже приостановили своё участие в нём "на столько времени, сколько необходимо".

ДОВСЕ был подписан ещё Советским Союзом в 1990 году в Париже. Он ограничивал количество обычных (неядерных) вооружений и боевой техники на территории каждого государства — участника соглашения.

В 1997 году договор пришлось адаптировать с учетом изменившихся реалий — распада Варшавского договора и СССР. Новую редакцию ДОВСЕ поддержали не все, и в 2007 году Россия приостановила его выполнение. Однако юридически оставалась среди подписантов, а до 2015-го участвовала в соответствующих консультациях.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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