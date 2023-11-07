МИД: Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ 7 ноября

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Россия в полночь на 7 ноября окончательно завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте МИД РФ.

Фото: artfile.ru

"В 00.00 часов 7 ноября 2023 завершилась предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России из этого Договора. Таким образом, международно-правовой документ, действие которого было приостановлено нашей страной ещё в 2007 году, окончательно ушёл для нас в историю", — говорится в сообщении ведомства.

Также МИД РФ сообщает, что силу утратили ещё два соглашения, связанных с ДОВСЕ, — Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных показателях для наличия обычного вооружения, техники шести государств-участников Варшавского Договора, а также Фланговый документ от 31 мая 1996 года.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был заключен 19 ноября 1990 года в Париже. Его подписали представители 16 стран, входящих в НАТО, а также шести стран-участниц ОВД. Документ вступил в силу 9 ноября 1992 года.

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