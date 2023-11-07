Украинский омбудсмен отреагировал на оскорбления в адрес русскоговорящих в ВСУ

1:46 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец отреагировал на оскорбления в адрес русскоязычных военнослужащих ВСУ, которыми разразилась экс-депутатка Верховной Рады от партии "Свобода" Ирина Фарион.

Фото: "Блокнот"

Печально известная националистка назвала всех русскоговорящих военных "москворотыми" и призвала презирать их, а им самим предложила перейти на сторону России и уезжать в Сибирь. Бывшая народная избранница убеждена, что служба в ВСУ — "это не заслуга" и индульгенции за русский язык не даёт.

Выступление Фарион вызвало широкий общественный резонанс. По соцсетям прокатился флешмоб — многие военные записали видео, в которых ответили зарвавшейся радикалке на русском языке.

Разгоревшийся скандал потребовал официального вмешательства. Дмитрий Лубинец напомнил в своём телеграм-канале, что любая дискриминация, в том числе и по признаку использования "языков нацменьшинств", на Украине категорически запрещена.

"В Вооруженных силах Украины служат и защищают Украину мужчины и женщины из разных групп общества, разных национальных сообществ, разного вероисповедания и убеждений, разного места жительства и т. д.", — подчеркнул омбудсмен.

Он сообщил, что обратился в Национальную полицию Украины, СБУ и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания с заявлением о проверке враждебных высказываний Фарион.

Русский язык давно стал камнем преткновения на Украине, но даже такой ярый его противник, как глава СНБО Алексей Данилов, вынужден был признать, что невозможно запретить украинцам говорить по-русски.