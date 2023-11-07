The New York Times: Байден утратил контроль над Украиной и Израилем

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Президент США Джо Байден утратил контроль над Израилем и Украиной.

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Хоть Вашингтон и поставляет оружие Тель-Авиву и Киеву, управлять ими американцы не могут, сообщает издание The New York Times.

Так, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг призыв американского лидера сократить жертвы среди мирных граждан Газы и продолжал сбрасывать на жилые дома бомбы большой мощности.

А главнокомандующий армии Украины Валерий Залужный озвучил неудобную правду, которую в Белом доме не хотели признавать: конфликт на Украине зашел в тупик. Теперь администрация президента США опасается, что откровенность украинца заставит республиканцев проголосовать против дальнейшего финансирования ВСУ.