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The New York Times: Байден утратил контроль над Украиной и Израилем

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Мир

Президент США Джо Байден утратил контроль над Израилем и Украиной.

The New York Times: Байден утратил контроль над Украиной и Израилем
Фото: openverse by yiykwrfa22 is licensed under "2022.03.24." by yiykwrfa22 is marked with Public Domain Mark 1.0.

Хоть Вашингтон и поставляет оружие Тель-Авиву и Киеву, управлять ими американцы не могут, сообщает издание The New York Times.

Так, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг призыв американского лидера сократить жертвы среди мирных граждан Газы и продолжал сбрасывать на жилые дома бомбы большой мощности.

А главнокомандующий армии Украины Валерий Залужный озвучил неудобную правду, которую в Белом доме не хотели признавать: конфликт на Украине зашел в тупик. Теперь администрация президента США опасается, что откровенность украинца заставит республиканцев проголосовать против дальнейшего финансирования ВСУ.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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