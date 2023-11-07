На Украине зреет госпереворот. в США назвали его вероятным лидером главу ГУР

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Как пишет Стивен Брайен, Зеленский, стремительно теряет поддержку своих высших генералов, но достаточно ли этого, чтобы добиться изменений в руководстве Украины, задаётся он вопросом, отмечая, что многое будет зависеть от ситуации на поле боя.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Именно Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины и СБУ Брайен считает важными элементами любой смены власти в стране.

"Если существует реальная угроза Зеленскому, то она может исходить от Буданова, и любой союз между ним и украинскими генералами может вынудить Зеленского либо согласиться на переговоры с Россией, либо даже добиться его [Зеленского] замены", - написал эксперт.

Он уверен, что существующая тенденция развития событий негативна для Зеленского и для Украины, а "солдаты на поле боя уже знают это".

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