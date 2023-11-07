Как пишет Стивен Брайен, Зеленский, стремительно теряет поддержку своих высших генералов, но достаточно ли этого, чтобы добиться изменений в руководстве Украины, задаётся он вопросом, отмечая, что многое будет зависеть от ситуации на поле боя.
Именно Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины и СБУ Брайен считает важными элементами любой смены власти в стране.
"Если существует реальная угроза Зеленскому, то она может исходить от Буданова, и любой союз между ним и украинскими генералами может вынудить Зеленского либо согласиться на переговоры с Россией, либо даже добиться его [Зеленского] замены", - написал эксперт.
Он уверен, что существующая тенденция развития событий негативна для Зеленского и для Украины, а "солдаты на поле боя уже знают это".
Ранее мы уже сообщили о странной гибели Геннадия Частякова - помощника главкома ВСУ Валерия Залужного.
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