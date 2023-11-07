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На Украине зреет госпереворот. в США назвали его вероятным лидером главу ГУР

1:01
Мир

Как пишет Стивен Брайен, Зеленский, стремительно теряет поддержку своих высших генералов, но достаточно ли этого, чтобы добиться изменений в руководстве Украины, задаётся он вопросом, отмечая, что многое будет зависеть от ситуации на поле боя.

На Украине зреет госпереворот. в США назвали его вероятным лидером главу ГУР
Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Именно Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины и СБУ Брайен считает важными элементами любой смены власти в стране.

"Если существует реальная угроза Зеленскому, то она может исходить от Буданова, и любой союз между ним и украинскими генералами может вынудить Зеленского либо согласиться на переговоры с Россией, либо даже добиться его [Зеленского] замены", - написал эксперт.

Он уверен, что существующая тенденция развития событий негативна для Зеленского и для Украины, а "солдаты на поле боя уже знают это".

Ранее мы уже сообщили о странной гибели Геннадия Частякова - помощника главкома ВСУ Валерия Залужного. 

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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