Раскрыты обстоятельства гибели помощника Залужного

1:14 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Косвенным виновником гибели помощника главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадия Частякова оказался его 13-летний сын. Подробности громкого несчастного случая раскрыл министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Фото: УНИАН

Напомним, Частяков погиб в свой день рождения в результате самоподрыва на подаренной ему гранате. Странные обстоятельства его смерти породили различные спекуляции на тему "кому выгодно". Дабы их пресечь, глава украинского МВД сообщил в своём телеграм-канале предварительные результаты расследования.

Именинник вернулся домой с подарками коллег, среди которых были гранаты нового западного образца. Сын взял одну из них и стал вертеть в руках. Отец попытался отобрать опасный предмет, при этом случайно выдернул кольцо и граната взорвалась. Частяков погиб на месте, тяжелораненого подростка увезли в больницу.

Ранее мы уже сообщали, что смертельный подарок погибшему преподнёс старший помощник заместителя главкома ВСУ Александр Тимченко. Дома у него, по словам Клименко, найдены ещё две такие гранаты.

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