Гранату помощнику Залужного передал старший помощник заместителя главкома ВСУ Тимченко

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Украинское издание "Инсайдер" сообщило, как взрывное устройство попало в руки помощника Валерия Залужного Геннадия Частякова.

Фото: Украинская правда

СМИ Украины заявляют, что помощнику Залужного Геннадию Частякову гранату передал помощник заместителя главкома ВСУ А. В. Тимченко.

В день рождения Частякова Тимченко передал приятелю бутылку виски и 6 гранат.

"Тебя удивить тяжело — поэтому дарю боевые гранаты и бутылку хорошего виски", — гласило пояснение к подарку.

По одной из версий, Частяков не поверил, что ему подарили настоящие гранаты и принял их за сувенирную продукци. Майор дёрнул за чеку и подорвался на месте.