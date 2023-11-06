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Гранату помощнику Залужного передал старший помощник заместителя главкома ВСУ Тимченко

0:45
Мир

Украинское издание "Инсайдер" сообщило, как взрывное устройство попало в руки помощника Валерия Залужного Геннадия Частякова.

Гранату помощнику Залужного передал старший помощник заместителя главкома ВСУ Тимченко
Фото: Украинская правда

СМИ Украины заявляют, что помощнику Залужного Геннадию Частякову гранату передал помощник заместителя главкома ВСУ А. В. Тимченко.

В день рождения Частякова Тимченко передал приятелю бутылку виски и 6 гранат.

"Тебя удивить тяжело — поэтому дарю боевые гранаты и бутылку хорошего виски", — гласило пояснение к подарку.

По одной из версий, Частяков не поверил, что ему подарили настоящие гранаты и принял их за сувенирную продукци. Майор дёрнул за чеку и подорвался на месте.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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