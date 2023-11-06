“Украинская правда” опубликовала фото с места гибели помощника Залужного

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"Украинская правда” показала снимок с места убийства помощника Валерия Залужного мойора Геннадия Чистякова.

Фото: Украинская правда

На опубликованном фото можно увидеть подарочную упаковку, которую Чистяков вскрыл. На полу валяются рюмки в форме гранат.

Чистяков погиб в день своего рождения. Он подорвался при распаковке подарка.

"Украинская правда” публикует первое фото с места гибели помощника главкома ВСУ.

Смерть Частякова прокомментировал главком ВСУ Залужный.