"Украинская правда” показала снимок с места убийства помощника Валерия Залужного мойора Геннадия Чистякова.
На опубликованном фото можно увидеть подарочную упаковку, которую Чистяков вскрыл. На полу валяются рюмки в форме гранат.
Чистяков погиб в день своего рождения. Он подорвался при распаковке подарка.
"Украинская правда” публикует первое фото с места гибели помощника главкома ВСУ.
Смерть Частякова прокомментировал главком ВСУ Залужный.
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