Марков о гибели помощника Залужного: ликвидировали за шпионаж

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Политолог Сергей Марков объяснил, кому была выгодна смерть помощника Валерия Залужного, майора Геннадия Частякова.

Фото: Openverse by President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy official website is licensed under CC BY 4.0

Марков отметил, что его версию о гибели помощника Залужного подтверждают украинские источники со ссылкой на самого главкома ВСУ.

"Пишут, что помощник убит из-за взрыва подарка, который он вскрывал. Полагаю, что позже подтвердится и версия, что помощника Залужного ликвидировала служба охраны Залужного за работу на Зеленского", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Он считает, что охрана Залужного убила его помощника за шпионаж в пользу президента Украины.