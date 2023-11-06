Политолог Сергей Марков объяснил, кому была выгодна смерть помощника Валерия Залужного, майора Геннадия Частякова.
Марков отметил, что его версию о гибели помощника Залужного подтверждают украинские источники со ссылкой на самого главкома ВСУ.
"Пишут, что помощник убит из-за взрыва подарка, который он вскрывал. Полагаю, что позже подтвердится и версия, что помощника Залужного ликвидировала служба охраны Залужного за работу на Зеленского", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Он считает, что охрана Залужного убила его помощника за шпионаж в пользу президента Украины.
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