Bloomberg: Россия планирует разместить военную базу на южных границах Европы

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Агентство Bloomberg сообщило, что Россия намерена разместить в Ливии военную базу с целью угрожать Европе с юга.

Фото: официальная страница ВС Ливии в facebook.com

Американское издание пишет, что в Ливии может появиться российская военно-морская база, что представляет угрозу для Европы.

Журналисты США заявляют, что в восточной Ливии РФ расширит своё присутсвие. Это, по мнения авторов Bloomberg, позволит ВС РФ создать плацдарм на южных границах Европы.

Ранее сообщалось, что глава правительства Ливии выступил за нормализацию отношений с Израилем.