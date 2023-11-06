Агентство Bloomberg сообщило, что Россия намерена разместить в Ливии военную базу с целью угрожать Европе с юга.
Американское издание пишет, что в Ливии может появиться российская военно-морская база, что представляет угрозу для Европы.
Журналисты США заявляют, что в восточной Ливии РФ расширит своё присутсвие. Это, по мнения авторов Bloomberg, позволит ВС РФ создать плацдарм на южных границах Европы.
Ранее сообщалось, что глава правительства Ливии выступил за нормализацию отношений с Израилем.
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