Your browser does not support the audio element.

В команде избирательного штаба действующего президента США Джо Байдена растёт градус напряжённости на фоне помощи Израилю Вашингтоном, сообщили аналитики. Мнения разделились на тех, кто считает, что Тель-Авив "безнравственно напал на Палестину", и тех, кто уверен в правильности действий ЦАХАЛ.

Фото: Midjouney: Оoseph Biden dressed up as Satan by Midjourney v 4.0 is licensed under Common Creative: свободное использование материала