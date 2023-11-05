Axios: в избирательном штабе Байдена зреет конфликт на фоне помощи Израилю

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В команде избирательного штаба действующего президента США Джо Байдена растёт градус напряжённости на фоне помощи Израилю Вашингтоном, сообщили аналитики. Мнения разделились на тех, кто считает, что Тель-Авив "безнравственно напал на Палестину", и тех, кто уверен в правильности действий ЦАХАЛ.

Фото: Midjouney: Оoseph Biden dressed up as Satan by Midjourney v 4.0 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

На фоне этого возникают споры о том, как поддержка Байдена Израиля скажется на его предвыборной кампании.

"Одни помощники считают, что Белый дом потворствует безнравственному нападению на палестинцев, а другие полагают, что Байден проявляет "моральную ясность", защищая Израиль от террористов", — пишет Axios со ссылкой на источники в администрации президента США.

Как уточняет издание, политики старшего возраста склонны к предоставлению израильтянам финансовой и военной помощи, тогда как молоды члены Демократической партии сочувствуют Палестине и призывают прекратить кровопролитный конфликт.

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