Экс-президент США Доналд Трамп резко высказался об умственных способностях действующего лидера страны Джо Байдена. По его словам, он встречал "шестилеток умнее", чем Байден.
Как уточнил Трамп, многие дети умнее Байдена, даже в его "лучшие" годы.
"Я встречал шестилеток гораздо умнее Байдена, в том числе в его лучшие годы", — сказал Трамп на встрече со сторонниками во Флориде.
Трамп подчеркнул, что США оказались под угрозой из-за руководства Байдена, а Китай и Россия вовсе "не могут поверить", что стало с Америкой.
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