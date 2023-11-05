Экс-президент США Трамп: "Я встречал шестилеток гораздо умнее Байдена"

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Экс-президент США Доналд Трамп резко высказался об умственных способностях действующего лидера страны Джо Байдена. По его словам, он встречал "шестилеток умнее", чем Байден.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Как уточнил Трамп, многие дети умнее Байдена, даже в его "лучшие" годы.

"Я встречал шестилеток гораздо умнее Байдена, в том числе в его лучшие годы", — сказал Трамп на встрече со сторонниками во Флориде.

Трамп подчеркнул, что США оказались под угрозой из-за руководства Байдена, а Китай и Россия вовсе "не могут поверить", что стало с Америкой.

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