Актёр Белый заявил, что ХАМАС специально напал на Израиль в день рождения Путина

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Переехавший в Израиль актёр Анатолий Белый объяснил, почему ХАМАС напал на Израиль в день рождения Владимира Путина 7 октября.

Фото: ВК-аккаунт Анатолия Белого

Белый заявил, что палестинское объединение ХАМАС специально выбрало дату для нападения на Израиль 7 октября, так как в этот день родился Владимир Путин.

"Это не парадоксальное совпадение для меня. Мне кажется, что однозначно в этот день и произошло именно поэтому", — заявил артист в интервью YouTube-каналу "В гостях у Гордона*".

Он уверен, что у Путина и ХАМАС схожий "диктаторский" режим.

Ранее актёр Анатолий Белый сорвал гастроли театра "Ленкома" в Израиле.

*Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.