Переехавший в Израиль актёр Анатолий Белый объяснил, почему ХАМАС напал на Израиль в день рождения Владимира Путина 7 октября.
Белый заявил, что палестинское объединение ХАМАС специально выбрало дату для нападения на Израиль 7 октября, так как в этот день родился Владимир Путин.
"Это не парадоксальное совпадение для меня. Мне кажется, что однозначно в этот день и произошло именно поэтому", — заявил артист в интервью YouTube-каналу "В гостях у Гордона*".
Он уверен, что у Путина и ХАМАС схожий "диктаторский" режим.
Ранее актёр Анатолий Белый сорвал гастроли театра "Ленкома" в Израиле.
*Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.