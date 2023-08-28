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Актёр Анатолий Белый сорвал гастроли театра "Ленкома" в Израиле

1:42
Культура

Актёр Анатолий Белый, покинувший Россию, сорвал планы гастролей театра "Ленком" в Израиле. Об этом сообщает "МК".

Актёр Анатолий Белый сорвал гастроли театра "Ленкома" в Израиле
Фото: Официальное сообщество Анатолия Белого в соцсети "В Контакте"

Труппа должна была выступить в Тель-Авиве с постановкой Марка Захарова "Поминальная молитва". Однако постановка сорвалась из-за онлайн-травли, организованной бывшим актёром МХТ им. Чехова Анатолием Белым. На своей странице он назвал гастроли "Ленкома" в Израиле кощунством.

"Это кощунство. Уважаемые израильтяне, можете ли вы мне объяснить, что это такое?" — обратился Белый к своим подписчикам.

Вскоре после этого продюсеры гастролей начали получать угрозы. Также начали появляться обвинения в адрес театральной площадки, где планировалось выступление.

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер отметил, что билеты на спектакль продавались хорошо. Однако он подтвердил, что после сообщения Белого стали поступать угрозы со стороны украинцев, проживающих в Израиле.

"Мы заключили договор с театром Габима, вмещающим более 900 зрителей. Билеты продавались активно. Но внезапно узнали о травле "Ленкома", за которой стоит бывший актёр МХТа Белый. Театру угрожают, артистам тоже", — поделился Варшавер.

Согласно директору театра, они ищут альтернативные варианты для переноса спектакля. Белого Варшавер назвал "иностранным агентом".

"Это не соотечественник. Это иноагент. Он собрал списки, где подписываются украинцы. Просто непорядочный человек", — заключил Варшавер.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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