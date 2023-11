Первые истребители F-16 уже прибыли в Украину

Your browser does not support the audio element.

Депутат Госдумы иронично отреагировал на это событие, заявив, что российские летчики надеются получить хорошие премии за каждый сбитый американский самолет. Украина продолжает вооружаться, внедряя как западные, так и собственные технологии. Министр цифровой трансформации Украины, Михаил Федоров, объявил о разработке портативной системы радиоэлектронной борьбы Piranha AVD 360, способной создавать защитный "колпак" диаметром 600 метров вокруг себя. Этот колпак может подавлять сигналы российских беспилотников и систему навигации ГЛОНАСС. Комплекс успешно прошел испытания и готов к массовому производству. Эта технология лишает беспилотники способности передавать команды и информацию, что может привести к их зависанию в воздухе, аварийной посадке или падению.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.