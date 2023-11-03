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Первые истребители F-16 уже прибыли в Украину

2:49
Мир

Депутат Госдумы иронично отреагировал на это событие, заявив, что российские летчики надеются получить хорошие премии за каждый сбитый американский самолет. Украина продолжает вооружаться, внедряя как западные, так и собственные технологии. Министр цифровой трансформации Украины, Михаил Федоров, объявил о разработке портативной системы радиоэлектронной борьбы Piranha AVD 360, способной создавать защитный "колпак" диаметром 600 метров вокруг себя. Этот колпак может подавлять сигналы российских беспилотников и систему навигации ГЛОНАСС. Комплекс успешно прошел испытания и готов к массовому производству. Эта технология лишает беспилотники способности передавать команды и информацию, что может привести к их зависанию в воздухе, аварийной посадке или падению.

Первые истребители F-16 уже прибыли в Украину
Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

Кроме того, Piranha способна подавлять системы спутниковой навигации, такие как российская ГЛОНАСС. Украинская система успешно прошла полевые испытания и готовится к массовому производству. Эта технология обеспечивает защиту не только для военной техники, но и для складов боеприпасов.

По другой информации, по меньшей мере 12 американских истребителей F-16, предназначенных для Вооруженных Сил Украины, были доставлены в восточные регионы Польши. Два из них уже были переброшены в Украину грузовиками, а два других — по железной дороге. Груз, доставленный фурами, был передан на авиабазу Староконстантинов, в то время как груз, перевезенный по железной дороге, был отправлен на восток Днепра, на авиабазу Миргород или международный аэропорт Киев. Согласно информации, два из этих самолетов уже находятся на территории Украины.

Самолеты были доставлены вместе с техническим персоналом НАТО и размещены в различных гражданских районах и складах недалеко от баз.

Кроме того, сообщается, что вместе с самолетами были доставлены ракеты "воздух-воздух" большой дальности и высокоточные ракеты, которые ранее не использовались в Украине. Ожидается, что они помогут преодолеть превосходство России в воздушных боях и обеспечат поддержку для ракет ATACMS, Storm Shadow и SCALP. Использование этих ракет ожидается с разрешения штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

Председатель Комитета Государственной Думы России по промышленности и торговле, Владимир Гутенёв, выразил свои комментарии по поводу прибытия двух истребителей F-16 в Украину с иронией, говоря, что российские летчики и ПВО с нетерпением ожидают информации о цене этих машин, сообщает newizv.ru.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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