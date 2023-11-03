Блинкен предложит ввести гуманитарную паузу в Газе в обмен на освобождение заложников

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего пятничного визита в Израиль предложит властям еврейского государства объявить в секторе Газа гуманитарную паузу на 12 часов с возможностью продления.

Фото: ru.freepik.com

Это время, по мнению представителя Белого дома, надо использовать в обмен на освобождение большинства иностранных заложников, которые находятся в руках ХАМАС. Таковых, по последним данным, порядка 240 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Не исключено, что Блинкен также потребует от официального Тель-Авива дать "добро" и на передвижение транспорта под эгидой Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам, спасающихся от бомбежек.

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