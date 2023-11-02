Предшественник Мелони подверг её безжалостной критике за разговор с пранкерами

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Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте подверг жёсткой критике действующую главу правительства Джорджу Мелони за её разговор с Вованом и Лексусом.

Фото: Сайт правительства Италии

Оппозиционный политик удивился тому, как легко российским пранкерам удалось обмануть работников её аппарата.

"Провал планетарного масштаба", — прокомментировал Конте.

Но больше всего его возмутили откровения самой Мелони — их разбору итальянский экс-премьер посвятил видео, которое выложил в запрещённом в РФ Фейсбуке.

"Но содержание этого разговора смущает меня еще больше", — заявил он.

По словам политика, в разговоре с пранкерами Мелони "раскрыла правду, которую никогда не говорила итальянцам". В том числе о конфликте на Украине, которой Италия оказывает военную помощь, способствуя эскалации, а её премьер, как выяснилось, хотела бы мирного урегулирования, хотя публично в этом нигде не признаётся.

"За эту трусость, однако, расплачиваются итальянцы, европейцы, но прежде всего — жертвы этой войны, число которых, к сожалению, продолжает расти", — с горечью констатировал Конте.

В среду российские пранкерф Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), известные многочисленными розыгрышами западных политиков, выложили в соцсетях запись разговора с Джорджей Мелони, в котором она, полагая, что общается с высокопоставленным африканским политиком, сделала ряд сенсационных признаний.