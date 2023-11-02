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Брака не будет: Вашингтон решил бросить Украину-бесприданницу

0:47
Мир

Российская армия усиливает давление на основных направлениях на СВО.

Брака не будет: Вашингтон решил бросить Украину-бесприданницу
Фото: https://t.me/shot_shot/55358

Эта картина весьма отличается от того, что все привыкли видеть последние несколько месяцев, с начала "контрнаступа" ВСУ.

Такое развитие спецоперации логично и очевидно. Особенно на фоне сокращающейся помощи Киеву. И ждать, что тут что-то изменится, не приходится, пишет, пишет обозреватель издания "ИноСМИ" Антон Трофимов.

Сегодняшняя Украина похожа на бесприданницу, которая ищет, чьё принять предложение о замужестве. Вот и бросается она то к Штатам, то к Евросоюзу с воплем "Возьмите меня, я буду хорошей женой!", правда, в это уже не верят, особенно в США, отметил публицист.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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