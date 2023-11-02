Российская армия усиливает давление на основных направлениях на СВО.
Эта картина весьма отличается от того, что все привыкли видеть последние несколько месяцев, с начала "контрнаступа" ВСУ.
Такое развитие спецоперации логично и очевидно. Особенно на фоне сокращающейся помощи Киеву. И ждать, что тут что-то изменится, не приходится, пишет, пишет обозреватель издания "ИноСМИ" Антон Трофимов.
Сегодняшняя Украина похожа на бесприданницу, которая ищет, чьё принять предложение о замужестве. Вот и бросается она то к Штатам, то к Евросоюзу с воплем "Возьмите меня, я буду хорошей женой!", правда, в это уже не верят, особенно в США, отметил публицист.
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В Челябинске воспитательница частного детского сада обнаружила скрытое прослушивающее устройство в прическе одной из воспитанниц.