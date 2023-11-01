Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Амурской области появится российско-китайский проект по картофельной переработке
Самая частая причина для отказа соискателю в российской компании — неадекватное поведение
ФТС России собирается ограничить вывоз золота физлицами
Лондонская библиотека закрылась из-за множества клопов
Врачи рассказали, для кого вредна диета с высоким содержанием клетчатки
Российские товарные знаки подверглись санкциям в Финляндии
Ходаковский рассказал о мобилизованных "либералах" из Екатеринбурга
В Лиге защиты пациентов назвали нарушением Конституции навязывание услуг по ОМС
Эксперты назвали главные ошибки худеющих

Премьер Италии Мелони признала провал контрнаступления ВСУ

1:38
Мир

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони фактически признала провал контрнаступления ВСУ. Об этом и многом другом она рассказала известным российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус).

Премьер Италии Мелони признала провал контрнаступления ВСУ
Фото: Сайт правительства Италии

Разговор, запись которого выложена в Telegram-канале пранкеров, они провели от имени высокопоставленного африканского политика. Мелони повелась на развод и принялась жаловаться на усталость Запада от конфликта на Украине. Тем более что он развивается совсем не так, как ей этого хотелось бы.

"Контрнаступление Украины, возможно, идет не так, как они ожидали. Оно идет, но принципиально ничего не изменилось. Я имею в виду судьбу конфликта", — призналась глава итальянского правительства.

Она опасается, что украинский кризис растянется на долгие годы, если не удастся найти решение, которое всех бы устраивало. По словам Мелони, у неё есть кое-какие соображения на этот счёт, но пока она их оставит при себе, дожидаясь "подходящего момента".

В этом же разговоре политик оставила за украинцами право на героизацию националиста Степана Бандеры.

"Они имеют на это право, — заявила она. — Я думаю, что они делают то, что должны делать, и правильно, что мы пытаемся им помочь".

Джорджа Мелони — далеко не первая жертва Вована и Лексуса из числа известных политиков, что, конечно, не остаётся незамеченным на Западе. Пранкеры уже поплатились за свои успешные розыгрыши блокировкой канала на YouTube.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Оскандалившийся Дмитрий Назаров решил подзаработать, но его план провалился

Актёр Дмитрий Назаров после эмиграции во Францию хотел вернуться в Россию, но потерпел фиаско.

Вернувшемуся из Франции актёру Дмитрию Назарову отказали в выступлении в России
Россиян обязали установить систему ABS на автомобили с 1 декабря 2023 года
Россиян обязали установить систему AБС на автомобили с 1 декабря 2023 года
Врач Александра Филева рассказала, что могут предпринять люди для продления своей жизни
Россиянин пожаловался в полицию на жену-учительницу из-за совращения школьника
Запад надеется, что из-за "пата в СВО" Путин снова даст себя обмануть Любовь Степушова Разрушая Газу, Израиль настраивает против себя мир Андрей Николаев Террор против инородцев — традиционная политика Турции Сергей Лебедев
Российская армия впервые обогнала ВС США по совокупной мощи
Павел Пригожин стал новым руководителем ЧВК "Вагнер"
Ученые назвали самые полезные продукты для людей с ожирением и диабетом
Ученые назвали самые полезные продукты для людей с ожирением и диабетом
Последние материалы
В Амурской области появится российско-китайский проект по картофельной переработке
Самая частая причина для отказа соискателю в российской компании — неадекватное поведение
ФТС России собирается ограничить вывоз золота физлицами
Лондонская библиотека закрылась из-за множества клопов
Врачи рассказали, для кого вредна диета с высоким содержанием клетчатки
Российские товарные знаки подверглись санкциям в Финляндии
Ходаковский рассказал о мобилизованных "либералах" из Екатеринбурга
В Лиге защиты пациентов назвали нарушением Конституции навязывание услуг по ОМС
Диетолог: "Западная диета" приводит к дефициту омега-кислот"
Эксперты назвали главные ошибки худеющих
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников