Премьер Италии Мелони признала провал контрнаступления ВСУ

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони фактически признала провал контрнаступления ВСУ. Об этом и многом другом она рассказала известным российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус).

Фото: Сайт правительства Италии

Разговор, запись которого выложена в Telegram-канале пранкеров, они провели от имени высокопоставленного африканского политика. Мелони повелась на развод и принялась жаловаться на усталость Запада от конфликта на Украине. Тем более что он развивается совсем не так, как ей этого хотелось бы.

"Контрнаступление Украины, возможно, идет не так, как они ожидали. Оно идет, но принципиально ничего не изменилось. Я имею в виду судьбу конфликта", — призналась глава итальянского правительства.

Она опасается, что украинский кризис растянется на долгие годы, если не удастся найти решение, которое всех бы устраивало. По словам Мелони, у неё есть кое-какие соображения на этот счёт, но пока она их оставит при себе, дожидаясь "подходящего момента".

В этом же разговоре политик оставила за украинцами право на героизацию националиста Степана Бандеры.

"Они имеют на это право, — заявила она. — Я думаю, что они делают то, что должны делать, и правильно, что мы пытаемся им помочь".

Джорджа Мелони — далеко не первая жертва Вована и Лексуса из числа известных политиков, что, конечно, не остаётся незамеченным на Западе. Пранкеры уже поплатились за свои успешные розыгрыши блокировкой канала на YouTube.