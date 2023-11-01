Глава Пентагона Остин: у Путина всё получится, если Запад оставит ВСУ без поддержки

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Российский президент Владимир Путин победит на Украине в случае прекращения помощи Киеву со стороны западных государств. Об этом сообщил руководитель Пентагона Ллойд Остин.

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По его словам, в Белом доме хотят, чтобы украинская армия продолжила контрнаступление в холодный зимний период, передаёт Reuters.

"Я гарантирую, что без нашей поддержки у Путина всё получится", — подчеркнул Остин.

Ранее глава Пентагона заявил, что демократические страны не позволят России победить на Украине. Помимо этого, он призвал остановить палестинское движение ХАМАС, которое вступило в вооружённый конфликт с израильской армией обороны (ЦАХАЛ).