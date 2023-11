Your browser does not support the audio element.

Российский президент Владимир Путин победит на Украине в случае прекращения помощи Киеву со стороны западных государств. Об этом сообщил руководитель Пентагона Ллойд Остин.

Фото: openverse by gregwest98 is licensed under "Pentagon" by gregwest98 is licensed under CC BY 2.0.