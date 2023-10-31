Глава Пентагона Остин заявил, что демократические страны не позволят ХАМАСу и Путину победить

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Глава Пентагона Ллойд Остин объяснил, что борьба с терроризмом ХАМАС и агрессией Владимира Путина определит безопасность мира на долгие годы вперёд.

Фото: whitehouse.gov

Остин отметил, что Израиль и Украина ведут борьбу с безжалостными врагами, стремящимися уничтожить эти страны.

"Мы не позволим ХАМАСу или Путину победить", — заявил представитель Пентагона в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

Он подчеркнул, что только власти США могут гарантировать прекращение злодеяний со стороны "тиранов, головорезов и террористов".

Ранее Остин предупредил, что Россия может одержать победу, если США перестанут помогать Украине.