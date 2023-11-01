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Президент Франции Макрон прибыл в Казахстан с официальным визитом

0:52
Мир

Французский лидер Эммануэль Макрон приехал в казахстанскую столицу с официальным визитом, сообщили в правительстве республики.

Президент Франции Макрон прибыл в Казахстан с официальным визитом
Фото: openverse

Как пояснили в пресс-службе ведомства, в аэропорту Астаны Макрон встретился с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым. Отмечается, что они провели краткую беседу.

По мнению Смаилова, стратегическое партнёрство Астаны и Парижа укрепится после визита Макрона в Казахстан.

На среду, 1 ноября, запланирована встреча казахстанского лидера Касыма-Жомарта Токаева с Макроном. Во время переговоров будут подняты темы, связанные с торгово-экономическим, инвестиционным и энергетическим сотрудничеством между государствами. Помимо этого, политики планируют обсудить международную и региональную обстановку.

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Эммануэль Макрон: как живет президент Франции
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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