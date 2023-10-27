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Макрон отчитал Орбана за переговоры с Путиным

2:06
Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не осуждает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за недавние переговоры в Пекине с президентом России Владимиром Путиным. Хотя из рассуждений Макрона на сей счёт можно сделать вывод, что осуждает и ещё как.

Макрон отчитал Орбана за переговоры с Путиным
Фото: "Emmanuel Macron (2019-10-09) 03" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

"Все главы стран и правительств ЕС имеют суверенитет. Мы не можем запретить им встречаться с тем или иным политиком. Так что это меня не удивляет", — заявил Макрон по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе.

Однако он сразу же потребовал "отдать дань уважения", чтобы "была координация до и после, и, в особенности, в той ситуации с Россией, в которой мы находимся сейчас, двусторонние контакты не использовались бы для обсуждения своих целей, которые бы ослабили единение ЕС".

Президент Франции заявил, что не будет "читать мораль" премьер-министру Венгрии и не осуждает его. В определённый момент это (поддержание контактов с РФ) может быть полезно; я говорю лишь, что это не должно нас ослаблять", — цитирует Макрона РИА "Новости".

По его мнению, сила Европы с начала конфликта на Украине заключалась в том, что она "оставалась единой" и "держала свою линию". "Премьер-министры Венгрии и Словакии (Роберт Фицо — прим. ред.) имеют свои разные уязвимости. Их необходимо уважать, чтобы это единство смогло быть долгосрочным", — сказал он.

Прокомментировала переговоры президента России и премьер-министра Венгрии и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Примерно в том же ключе, что и президент Франции — мол, это суверенное дело Венгрии, но в Евросоюзе настаивают на важности координации и прозрачности в подобных переговорах.

Сам же Виктор Орбан ранее заявил, что гордится мирной стратегией Будапешта, которая включает поддержание диалога с Россией. Он считает, что эта стратегия работает на благо Европы.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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