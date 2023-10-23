Французская разведка связала Россию с нашествием клопов

2:42 Your browser does not support the audio element. Мир

Французская разведка всерьёз рассматривает гипотезу о "роли России" в связи с распространением у французов "психоза" из-за нашествия постельных клопов, говорится в материале телерадиокомпании BFM TV.

Фото: Openverse

Это совершенно не шутка, уже даже провели межведомственное совещание. Обсуждали роль российских СМИ в распространении информации о распространении этих насекомых во Франции. Новости вызвали у французов "психоз". Что, как считают в спецслужбах, произошло не без участия российских медиа, которые подпитывают тему, сообщает РИА "Новости".

В частности, несколько публикаций были недостоверными и якобы основывались на искажённых или несуществующих материалах французских СМИ.

Например, указывалось, что из-за санкций против России и запрета на импорт во Франции не оказалось необходимых химикатов, чтобы потравить насекомых.

В других публикациях утверждалось, что приток огромного числа переселенцев с Украины способствовал прибытию насекомых в Европу, говорится в материале BFM TV. Утверждается, что все эти данные российские СМИ взяли из якобы несуществующей французской статьи.

Впрочем, авторы репортажа признали, что самой проблеме с постельными клопами во Франции уже десятки лет и найти решения не удаётся.

"По правде говоря, уже более 20 лет в нашей стране наблюдается регулярный рост числа этих вредителей", — говорится в материале.

Кроме того, отмечается, что нынешняя история началась с публикаций в социальных сетях, которые сначала вызвали волну публикаций во французской прессе, а уже затем эту тему подхватили и мировые СМИ.

"Профсоюз специалистов по дезинсекции сообщил, что отвечал на запросы BBC, New York Times, СМИ из Европы. Медиа по всему миру представляли Францию как заражённое государство. Марокко и Алжир даже потребовали дезинфицировать корабли, прибывающие из Франции", — говорится в материале BFM TV.

На их роль в поддержании "истерии" среди французов спецслужбы отчего-то внимания не обратили.

Впрочем, можно было ожидать чего-то подобного. Известный факт, если в какой-то стране ЕС, Великобритании или США возникает какая-то проблема, то первым дело в большинстве случаев начинают искать "российский след".

И часто находят, хотя бы какие-то намёки — притом что впоследствии всегда оказывается, что Россия к произошедшему не имела никакого отношения.