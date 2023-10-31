Генерал ВСУ: Зеленский неправильно расставляет приоритеты Украины

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Президент Владимир Зеленский неправильно распределяет приоритеты для развития страны и затрудняет нормальное функционирование военной промышленности, заявил бывший генерал-майор Вооруженных Сил Украины Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Прямой" на YouTube, сообщает РИА Новости.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

"Когда на передовой не хватает укрытий, а в Киеве занимаются укладкой асфальта, это вызывает вопросы. Огромные суммы денег тратятся на асфальтирование, вместо того чтобы направить их на военные нужды. Сейчас самым важным и необходимым должно быть обеспечение победы на фронте, но, к сожалению, мы этого не видим", — подчеркнул он.

Кривонос пояснил, что ВСУ активно нуждаются в большом количестве боеприпасов разных калибров, но Украина не обеспечивает их в достаточном количестве. Это приводит к серьезным проблемам для украинских военных на передовой. Генерал отметил, что в то же время российские войска имеют все необходимое для продолжения военных действий даже в условиях зимы и хорошо информированы о слабых местах ВСУ.

"У нас есть определенные проблемы, например, конструкторский завод подвергается частым проверкам, вместо поддержки отечественного производителя, его затягивают в бюрократические процессы. Все это играет только на руку России", — подытожил он.