Большая часть жителей Константиновки и её окрестностей, которые находятся в части ДНР, находящейся под контролем Киева, враждебно относятся к украинским военным.
Такое признание сделал врач из третьей штурмовой бригады ВСУ, слова которого приводит американское издание Daily Beast.
Во время своего пребывания в Константиновке украинский врач, по его собственному признанию, ясно увидел, что местные жители воспринимают бойцов ВСУ как врагов.
"Слишком много людей здесь ждут россиян", — сказал украинский военный.
Собеседник издания добавил, что сам однажды хотел застрелить мирного жителя, который, находясь возле военной базы, снимал бойцов на камеру телефона.
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