Daily Beast: жители Константиновки ненавидят украинских военных и ждут русских

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Большая часть жителей Константиновки и её окрестностей, которые находятся в части ДНР, находящейся под контролем Киева, враждебно относятся к украинским военным.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

Такое признание сделал врач из третьей штурмовой бригады ВСУ, слова которого приводит американское издание Daily Beast.

Во время своего пребывания в Константиновке украинский врач, по его собственному признанию, ясно увидел, что местные жители воспринимают бойцов ВСУ как врагов.

"Слишком много людей здесь ждут россиян", — сказал украинский военный.

Собеседник издания добавил, что сам однажды хотел застрелить мирного жителя, который, находясь возле военной базы, снимал бойцов на камеру телефона.