Служба безопасности Украины собрала "улики" против российской артистки Юлии Чичериной.
СБУ сообщила о подозрении российской певице Юлии Чичериной.
Исполнительницу хита "В голову надуло" обвиняют в призывах к ВСУ сдаваться в плен. СБУ утверждают, что Чичерина грозила военнослужащим Украины заключением в сибирские концлагеря.
Артистке предъявили также обвинения в том, что она призывала жителей Еленовки вступать в ряды ВС РФ. Не понравилось представителям Украины и то, что Чичерина сняла украинский флаг в Энергодаре со здания администрации
Сообщается, что Чичериной по закону Украины грозит пожизненное заключение.
Ранее Чичерина раскритиковала уехавших из России артистов.
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