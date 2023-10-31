В СБУ предъявили обвинения российской певице Юлии Чичериной

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Служба безопасности Украины собрала "улики" против российской артистки Юлии Чичериной.

Фото: ВК-аккаунт Юлии Чичериной

СБУ сообщила о подозрении российской певице Юлии Чичериной.

Исполнительницу хита "В голову надуло" обвиняют в призывах к ВСУ сдаваться в плен. СБУ утверждают, что Чичерина грозила военнослужащим Украины заключением в сибирские концлагеря.

Артистке предъявили также обвинения в том, что она призывала жителей Еленовки вступать в ряды ВС РФ. Не понравилось представителям Украины и то, что Чичерина сняла украинский флаг в Энергодаре со здания администрации

Сообщается, что Чичериной по закону Украины грозит пожизненное заключение.

Ранее Чичерина раскритиковала уехавших из России артистов.